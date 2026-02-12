Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
13:09, 12 февраля 2026Бывший СССР

Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

Поддубный: На пораженном львовском авиазаводе находились F-16 и Mirage
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

На пораженном российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» львовском авиазаводе, предварительно, находились западные истребители F-16 и Mirage 2000. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

«По предварительным данным, на территории находились французские истребители. Это уже третий удар по заводу за время СВО и второй за пять недель», — написал он. Журналист уточнил, что предприятие является ключевым объектом по обслуживанию западных самолетов, поставленных Киеву.

По словам Поддубного, удар был нанесен 11 февраля. Помимо авиазавода, ракеты поразили электроподстанцию, питающую Западную Украину.

В январе российские войска уже поражали львовский авиазавод. Тогда удар по нему был нанесен при помощи ракетного комплекса «Орешник».

