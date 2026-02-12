Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

Поддубный: На пораженном львовском авиазаводе находились F-16 и Mirage

На пораженном российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» львовском авиазаводе, предварительно, находились западные истребители F-16 и Mirage 2000. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

«По предварительным данным, на территории находились французские истребители. Это уже третий удар по заводу за время СВО и второй за пять недель», — написал он. Журналист уточнил, что предприятие является ключевым объектом по обслуживанию западных самолетов, поставленных Киеву.

По словам Поддубного, удар был нанесен 11 февраля. Помимо авиазавода, ракеты поразили электроподстанцию, питающую Западную Украину.

В январе российские войска уже поражали львовский авиазавод. Тогда удар по нему был нанесен при помощи ракетного комплекса «Орешник».