13:06, 12 февраля 2026Авто

Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

Аналитик Целиков: Kia K5 стал популярнее Hyundai Palisade в России
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Объемы импорта подержанных корейских машин резко упали после вступления в силу с 1 декабря 2025 года новых условий ввоза автомобилей. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. По итогам января 2026 года, объем поставок рухнул до 1756 единиц, а доля сократилась до 7,2 процента.

В 2025 году Южная Корея прочно занимала вторую позицию по объему поставок подержанных машин в Россию, уступая только японскому направлению. За год было ввезено более 100 тысяч легковых машин старше трех лет. Доля в общем объеме достигала 22,4 процента.

До вступления новых правил в силу самую большую долю рынка подержанных машин занимал Hyundai Palisade — 6,5 процента от всех ввезенных машин. Следом шли Kia Carnival (5,4 процента), Kia Sorento (5,2), BMW пятой серии (4,6) и Kia K5 (4,4).

После 1 декабря в топ-5 произошло перераспределение сил. На первое место вышел Kia K5, доля ввоза которого выросла до 4,6 процента. Hyundai Palisade сместился на вторую позицию (4,3). Третья позиция у Kia K3 (4,1). В пятерку также вошли BMW пятой серии (3,9) и Kia Sorento (3,7).

Ранее Сергей Целиков назвал пять самых популярных автомобилей для ввоза в Россию из Китая.

