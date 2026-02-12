Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:49, 12 февраля 2026Авто

Названы пять самых популярных автомобилей для ввоза в Россию

Аналитик Целиков: Audi и Volkswagen стали лидерами вторичного импорта из Китая
Марина Аверкина

Фото: Issei Kato / Reuters

С 1 декабря 2025 года Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новые условия льготного ввоза автомобилей, снизив предельный показатель мощности двигателя до 160 лошадиных сил. Аналитик Сергей Целиков проанализировал изменения в структуре импорта с пробегом из Китая и представил пять самых востребованных моделей до и после 1 декабря. Информацией он поделился в своем Telegram-канале.

До вступления новых правил в силу самую большую долю рынка подержанных машин занимал японский внедорожник Toyota RAV4 — 4,6 процента. Чуть меньше (4,5) приходилось на седан Toyota Corolla. На третьей позиции находился еще один «японец» — Honda Breeze с долей 3 процента. Замыкали пятерку кроссовер BMW X3 и его японский конкурент Honda CR-V, каждый из которых набрал по 2,6 процента.

Ситуация кардинально изменилась после 1 декабря. Бестселлером вторичного импорта стала Toyota Corolla, доля которой подскочила до 7 процентов. Вторую и третью строчку заняли представители немецкого автопрома — модель Audi A3 (4,3 процента) и кроссовер Audi Q3 (4,2). В топ-5 также вошли две модели концерна Volkswagen — паркетник Tharu (3,7) и легендарный Golf (3,5).

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время россиян ждет очередное повышение цен на автомобили. Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой, которая приведет к удорожанию импортируемых легковых машин, ввозимых физическими лицами.

