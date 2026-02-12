Юрию Дудю установили новый запрет

Российский суд запретил блогеру Юрию Дудю администрировать сайты

В Москве суд ужесточил наказание российскому блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по вынесенному заочному приговору об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Суд назначил дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение трех лет.

В ноябре по той же статье Дудю был вынесен заочный приговор — один год и десять месяцев колонии общего режима

Ранее Юрий Дудь рассказал, что отказался от поездок в Казахстан из-за заочного приговора в России. Как пояснил блогер, он опасается того, что, если он приедет в Казахстан, власти этой страны выдадут его России.