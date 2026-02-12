Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 12 февраля 2026Силовые структуры

Юрию Дудю установили новый запрет

Российский суд запретил блогеру Юрию Дудю администрировать сайты
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве суд ужесточил наказание российскому блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по вынесенному заочному приговору об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Суд назначил дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение трех лет.

В ноябре по той же статье Дудю был вынесен заочный приговор — один год и десять месяцев колонии общего режима

Ранее Юрий Дудь рассказал, что отказался от поездок в Казахстан из-за заочного приговора в России. Как пояснил блогер, он опасается того, что, если он приедет в Казахстан, власти этой страны выдадут его России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok