16:40, 27 января 2026Интернет и СМИ

Дудь заявил о страдании из-за приговора в России

Блогер Дудь отказался от поездок в Казахстан из-за приговора в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Известный блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказался от поездок в Казахстан из-за заочного приговора в России. Об этом он рассказал в интервью с юмористом Александром Незлобиным, видео вышло на YouTube.

«Я не ездил в Казахстан, и я очень из-за этого страдаю», — заявил Дудь.

Как пояснил блогер, он опасается того, что, если он приедет в Казахстан, власти этой страны выдадут его России. Незлобин согласился с ним и добавил, что испытывает тревогу во время концертов в этой стране.

При этом Дудь назвал Казахстан крутой страной и отметил, что в ней есть энергия жизни и творчества.

В ноябре 2025 года мировой судья в Москве заочно приговорил Юрия Дудя к году и десяти месяцам лишения свободы. Блогера признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента. Перед этим его неоднократно штрафовали за нарушение закона об иностранных агентах.

