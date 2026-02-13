Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:03, 13 февраля 2026Экономика

Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

Евростат: Декабрьский импорт российских удобрений подскочил больше чем на 36%
Кирилл Луцюк

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В декабре 2025 года импорт российских удобрений в государства Европейского союза вырос до максимума за полгода. Эти данные Евростата процитировало РИА Новости.

Оказалось, что в последний месяц прошлого года Евросоюз потратил на этот вид импорта 212,5 миллиона евро. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 36,4 процента. Ноябрьский показатель был превзойден в 1,8 раза.

Основным покупателем российских удобрений оказалась Польша, которая увеличила этот импорт на 35 процентов. Поставки оцениваются в 77,03 миллиона евро. Франция потратила 22,5 миллиона, Испания — 21,5 миллиона, Германия — 20,6 миллиона и Словения — 14,7 миллиона.

Всего за год ЕС закупил у России удобрений на 1,74 миллиарда евро. По сравнению с 2024 годом это почти на четыре процента больше. Достигнутый результат оказался максимальным с 2022 года, когда речь шла о 2,56 миллиарда евро. Главными импортерами по итогам прошлого года стали Польша (632,4 миллиона евро), Германия (181,4 миллиона), Испания (133,9 миллиона), Румыния (128,6 миллиона) и Франция (126,7 миллиона).

Ранее аргентинские дипломаты заявили, что их страна нуждается в поставках российских удобрений. По мере успехов агропромышленного комплекса этой южноамериканской страны востребованность в данном импорте тоже будет увеличиваться.

