Российскому товару предсказали успех на пампасах

Посольство Аргентины: Удобрения из России будут востребованы на наших пампасах

Расширение аргентинского агропромышленного комплекса отразится и на экономических связях этой южноамериканской республики с Россией. Об этом, как сообщили «Известия», рассказали в посольстве Аргентины.

Как заявили дипломаты, можно с уверенностью сказать, что по мере успехов аргентинского АПК российские удобрения, как и в прошлом, будут востребованы «на наших пампасах», то есть на равнинах этого государства.

В посольстве подчеркнули, что Аргентина импортирует удобрения из нескольких стран, но Россия является одним из ключевых поставщиков для всего региона.

Ранее сообщалось, что Аргентина и США подписали торговое и инвестиционное соглашения, которые предусматривают, что два государства отменят сотни пошлин на товары друг друга. США согласились отказаться от более 1600 взаимных пошлин на аргентинские товары. В свою очередь, Буэнос-Айрес отменит более 220 пошлин на американскую продукцию.