Еще одна страна договорилась с Трампом об отмене пошлин

Bloomberg: Аргентина и США договорились отменить сотни пошлин

Аргентина и США подписали торговое и инвестиционное соглашения, которые предусматривают, что две страны отменят сотни пошлин на товары друг друга. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным главного внешнеполитического ведомства Аргентины США согласились отменить более 1600 взаимных пошлин на аргентинские товары. В свою очередь, правительство Буэнос-Айрес откажется от более 220 пошлин на американскую продукцию.

В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп допустил, что может снизить некоторые пошлины. Речь идет об освобождении от тарифов ряда импортных товаров, которые жители США считают слишком дорогими. Это, например, касается кофе, бананов и говядины.

В ноябре того же года Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Ранее подобное решение затронуло поставки из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора.

