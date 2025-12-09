Трамп допустил снижение тарифов на некоторые товары

Трамп: Пошлины на некоторые товары вырастут, а на некоторые снизятся

Президент США Дональд Трамп допустил, что может снизить пошлины на некоторые товары. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Politico.

Соответствующая мысль прозвучала в рамках ответа на вопрос, не рассматривает ли он возможность освобождения от повышенных тарифов ряда импортных товаров, которые жители США считают слишком дорогими. В частности, президента спросили о таких позициях, как кофе, бананы и говядина. Трамп заявил, что уже делал такие шаги в отношении данных продуктов, но подчеркнул, что речь об очень небольших изъятиях из списка попавших под пошлины товаров.

Отвечая на уточняющий вопрос, как изменится тарифная политика Белого дома, Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары вырастут, а на некоторые понизятся. В связи с этим он напомнил, что благодаря принятым им мерам в страну начали возвращаться автомобильные компании, в свое время покинувшие США из-за президентов, которые, по мнению Трампа, либо не отличались деловой хваткой, либо не были умны.

Во второй половине ноября Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Он вывел из-под действия 40-процентных тарифов кофе, говядину и фрукты.