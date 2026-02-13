Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 13 февраля 2026Путешествия

Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Art Konovalov / Shutterstock / Fotodom

В Индии бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля, за который заплатила она. Об этом сообщает Times Now.

Уточняется, что у коллег состоялась рабочая поездка из Дели в Дехрадун 7 февраля. На обратном пути они решили сделать остановку и переночевать в гостинице в Гуруграме, поужинав там. Стюардесса сняла себе номер, а мужчина заявил, что у него нет денег. Тогда женщина разрешила коллеге остаться у нее.

В ту же ночь он стал приставать к ней. Ведется расследование случившегося.

Ранее россиянин под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в Индии. Молодая девушка из России прилетела на отдых вместе с мамой и в первый же день обратила внимание, что кто-то за ней наблюдает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

    В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok