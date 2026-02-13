В Индии бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля, за который заплатила она. Об этом сообщает Times Now.

Уточняется, что у коллег состоялась рабочая поездка из Дели в Дехрадун 7 февраля. На обратном пути они решили сделать остановку и переночевать в гостинице в Гуруграме, поужинав там. Стюардесса сняла себе номер, а мужчина заявил, что у него нет денег. Тогда женщина разрешила коллеге остаться у нее.

В ту же ночь он стал приставать к ней. Ведется расследование случившегося.

Ранее россиянин под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в Индии. Молодая девушка из России прилетела на отдых вместе с мамой и в первый же день обратила внимание, что кто-то за ней наблюдает.