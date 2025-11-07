Путешествия
Россиянин под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в Индии

Mash: Российский турист пролез в номер соотечественницы в отеле Гоа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российский турист попытался изнасиловать соотечественницу в номере отеля индийского курорта Гоа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что молодая девушка из России прилетела на отдых вместе с мамой и в первый же день обратила внимание, что кто-то за ней наблюдает. Ночью того же дня туристка легла спать в своей комнате и проснулась от чужих прикосновений. Оказалось, что незнакомый преследователь пролез к ней через балкон.

Напуганная россиянка закричала, а мужчина сбежал, спрыгнув со второго этажа. Сотрудники отеля узнали о произошедшем и выяснили личность преступника. Им оказался ресторатор из Москвы по имени Сергей. В Гоа он приехал со своей возлюбленной, но под воздействием наркотиков случайно перепутал ее с незнакомкой.

Сергея и его девушку из отеля выселили. Пострадавшая не стала обращаться в полицию.

Ранее мужчина изнасиловал подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине.

