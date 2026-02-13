Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:38, 13 февраля 2026Силовые структуры

Бывшего российского прокурора обвинили во взятке на 495,5 миллиона рублей

В Балашихе рассмотрят дело о взятке на ₽495,5 млн экс-прокурора Лыткарина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшего прокурора подмосковного Лыткарино Алексея Харитоненко обвинили во взятке на 495,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Фигурант в период с 2019 года по февраль 2020 года требовал от одного бизнесмена передать ему в качестве взятки 11 земельных участков, расположенных на территории Ленинского городского округа за общее покровительство и попустительство по службе в его пользу и в пользу представляемым им юридических лиц.

В итоге в период с 28 мая 2020 года по 29 ноября 2021 года Харитоненко получил взятку в виде строительства его жилого дома и закупки необходимых для этого материалов, а также иное имущество в виде 11 земельных участков на общую сумму в размере 495,5 миллиона рублей.

Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд рассмотрит дело 18 февраля.

Ранее сообщалось, что в Курской области с экс-депутата Васильева взыскали более четырех миллиардов рублей.

