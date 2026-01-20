Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 20 января 2026Силовые структуры

С бывшего российского депутата взыскали более четырех миллиардов рублей

В Курской области с экс-депутата Васильева взыскали более 4 млрд рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области с экс-депутата Васильева взыскали более 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Ленинский районный суд на закрытом заседании удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России о взыскании более четырех миллиардов рублей с бывшего депутата Максима Васильева.

Суд приговорил Васильева к 5,5 года колонии общего режима за хищение денег, выделенных на строительство фортификаций в регионе.

Ранее сообщалось, что экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Лавров поправил обратившуюся к нему по фамилии итальянскую журналистку

    Стало известно о планах Трусовой побороться за золото Олимпиады-2030

    Андреасян показал исполнителя одной из главных ролей в своем фильме «Война и мир»

    Раскрыта неочевидная причина тревожных расстройств

    Стало известно об опасениях западных лидеров из-за «Совета мира» Трампа

    Водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Названы последствия отключения Чернобыльской АЭС от электроснабжения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok