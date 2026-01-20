С бывшего российского депутата взыскали более четырех миллиардов рублей

В Курской области с экс-депутата Васильева взыскали более 4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Ленинский районный суд на закрытом заседании удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России о взыскании более четырех миллиардов рублей с бывшего депутата Максима Васильева.

Суд приговорил Васильева к 5,5 года колонии общего режима за хищение денег, выделенных на строительство фортификаций в регионе.

Ранее сообщалось, что экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье.