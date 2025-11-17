Силовые структуры
17:08, 17 ноября 2025Силовые структуры

Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

Экс-депутат Курской облдумы заявил о желании заработать на фортификациях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, который проходит по делу о хищениях при строительстве фортификаций, заявил, что планировал заработать на возведении укреплений в приграничье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам фигуранта, он намеревался заработать, но был вовлечен в хищения, а когда это понял, было уже поздно.

Уголовное дело в отношении Васильева выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение. Ему вменяют статью о присвоении или растрате.

Ранее сообщалось, что экс-депутат признался в хищении 86 миллионов рублей на строительстве укреплений на границе России с Украиной. Он также подавал заявление с просьбой отправить его на специальную военную операцию. Экс-депутат находится в московском СИЗО.

