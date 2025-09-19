Силовые структуры
15:10, 19 сентября 2025

Бывший депутат назвал похищенную им сумму при строительстве обороны на границе России

Экс-депутат Курской облдумы Васильев признал хищение 86 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница Максима Васильева во «ВКонтакте»

Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев признался следователям в хищении 86 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе России с Украиной. Об этом он сообщил ТАСС.

В рамках досудебного соглашения экс-парламентарий заявил, что вменяемая ему сумма ущерба в 152 миллиона рублей не соответствует действительности, так как размер растраты не превысил 86 миллионов рублей.

Дело Васильева выделено в отдельное производство, по нему проходят 95 свидетелей.

Ранее он подал заявление с просьбой отправить его на специальную военную операцию. Экс-депутат находится в московском СИЗО. За время пребывания под стражей он похудел на 25 килограммов.

Васильева внесли в базу «Миротворец».

