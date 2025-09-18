Похудевший на 25 килограммов за время ареста бывший депутат попросился на СВО

Арестованный бывший курский депутат Васильев попросился добровольцем на СВО

Бывший депутат Думы Курской области Максим Васильев, похудевший на 25 килограммов за время ареста, попросился добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно ТАСС.

Васильев находится в московском СИЗО с апреля 2025 года, он отметил, что решил пойти на фронт уже давно. «Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на спецоперацию», — поделился экс-депутат.

Он пояснил, что прошел четыре модуля Российского университета спецназа в Чечне, служил стрелковым штурмовиком в подразделениях «Ахмат» и «Каштан». Как уверяет Васильев, ему прочили должность замкомандира роты.

Он добавил, что уже обращался в Минобороны России с просьбой отправить его в зону боевых действий, однако ответа пока не последовало.

До этого Васильев отверг информацию о том, что он давал показания в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Васильева задержали в Москве 20 апреля. Чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.