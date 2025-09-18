Россия
14:38, 18 сентября 2025Россия

Похудевший на 25 килограммов за время ареста бывший депутат попросился на СВО

Арестованный бывший курский депутат Васильев попросился добровольцем на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший депутат Думы Курской области Максим Васильев, похудевший на 25 килограммов за время ареста, попросился добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно ТАСС.

Васильев находится в московском СИЗО с апреля 2025 года, он отметил, что решил пойти на фронт уже давно. «Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на спецоперацию», — поделился экс-депутат.

Он пояснил, что прошел четыре модуля Российского университета спецназа в Чечне, служил стрелковым штурмовиком в подразделениях «Ахмат» и «Каштан». Как уверяет Васильев, ему прочили должность замкомандира роты.

Он добавил, что уже обращался в Минобороны России с просьбой отправить его в зону боевых действий, однако ответа пока не последовало.

До этого Васильев отверг информацию о том, что он давал показания в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Васильева задержали в Москве 20 апреля. Чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

