20:08, 13 февраля 2026Бывший СССР

Дрон ВСУ взорвал мирного жителя после фразы «Где наши?»

Дрон ВСУ нанес удар по безоружному мирному жителю Константиновки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Военкора Кулько

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по безоружному мирному жителю Константиновки. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram.

«Жертвой преступления ВСУ стал житель Константиновки, который пытался добраться до российских позиций. Без автомата, без броника и в гражданской куртке. Он шел по дороге в южную часть города, которую уже контролирует наша армия», — написал военкор.

Военкор рассказал, что пытаясь добраться до позиций Вооруженных сил (ВС) России, мужчина написал на снегу фразу «Где наши?». Мирный житель следовал за российским дроном в момент, когда его заметил оператор украинского беспилотника. По нему был нанесен удар, мужчина не выжил.

В январе стало известно, что ВСУ открыли огонь по 130 мирным жителям в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Позднее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинская армия ответит за свои действия.

