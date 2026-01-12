Мирошник заявил, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово 130 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои.

«То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ расстреливают пытающихся сдаться в плен сослуживцев.