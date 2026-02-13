Две валюты-убежища потеряли доверие инвесторов

CNBC: Доллар и иена перестали считаться безопасными активами

Ситуация в экономиках США и Японии заставила инвесторов сомневаться в том, что доллар и иена останутся надежными валютами-убежищами. Об этом сообщило CNBC.

Оно напомнило, что в 2025 году президент США Дональд Трамп перестроил мировую торговлю с помощью пошлин, что спровоцировало распродажу американских активов, включая доллар. Еще одним ударом по этой валюте оказалось давление Белого дома на главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Индекс доллара упал на 1,3 процента 29 января после того, как Трамп заявил, что доллар «чувствует себя отлично». Как следствие, американская валюта опустилась до самого низкого почти за четыре года уровня. В 2025 году ее индекс упал на 9,37 процента и продолжил снижаться в 2026 году. По словам главы отдела валютных исследований Deutsche Bank Джорджа Саравелоса, статус доллара как актива-убежища оказался мифом.

Сложным оказалось и положение иены, которая резко ослабла после того, как Санаэ Такаити стала премьер-министром Японии. Ее политика спровоцировала распродажу этой валюты.

В то же время швейцарский франк сохранил свой статус актива-убежища. В течение 2025 года он укрепился почти на 13 процентов по отношению к доллару. И хотя сильный франк создает проблемы для Швейцарского национального банка, эксперты сомневаются в том, что регулятор попытается серьезно повлиять на курс этой валюты.

Все это дало основания руководителю отдела рыночной стратегии глобальной финансовой компании Ebury Мэтью Райану заявить, что доллар и иена потеряли свой блеск, в то время как швейцарский франк укрепил позиции в качестве ведущей валюты-убежища. Отчасти с ним согласился британский валютный аналитик японского банка MUFG Ли Хардман, констатировавший, что привлекательность иены и доллара как безопасного актива оказалась подорвана политической нестабильностью. При этом швейцарский франк доказал эффективность как лучшее средство сохранения стоимости среди других валют стран G10.

В первой половине января иена упала до самого низкого с июля 2024 года уровня по отношению к доллару. В 2025 году японская валюта показала худшие результаты среди стран «Большой десятки», укрепившись всего на 0,3 процента относительно «американца».