Экономика
15:40, 13 января 2026Экономика

Валюта одной из ведущих экономик мира обрушилась

Bloomberg: Иена упала до самого низкого уровня по отношению к доллару
Кирилл Луцюк

Фото: Issei Kato / Reuters

Иена упала до самого низкого с июля 2024 года уровня по отношению к доллару. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такого развития событий стали слухи о том, что японский премьер-министр Санаэ Такаити собирается объявить досрочные выборы. Как следствие, во вторник, 13 января, японская валюта упала на полпроцента до 158,91 иены за доллар.

Агентство отметило, что в 2025 году иена показала худшие результаты среди стран «Большой десятки», укрепившись всего на 0,3 процента по отношению к доллару. Некоторые аналитики прогнозируют ослабление иены до 160 иен за доллар или выше к концу 2026 года.

В декабре 2025 года иена обрушилась до рекордно низких значений относительно офшорного юаня. Некоторые аналитики увидели в этом признаки того, что скоро Японию накроет волной импортируемой инфляции.

