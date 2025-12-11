Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

Bloomberg: Иена упала до рекордно низких значений по отношению к юаню

Падение иены до рекордно низких значений относительно офшорного юаня вызвало опасения по поводу того, что Японию может накрыть волной импортируемой инфляции. Об этом сообщило Bloomberg.

В настоящее время котировки японской валюты колеблются вблизи самого низкого уровня с 1992 года.

Агентство констатировало, что теперь иена ослабела не только к доллару и евро, но и к валютам ключевых торговых партнеров, таких как Китай и Австралия. Задержка обменного курса на уровне многолетних минимумов может усилить инфляционное давление, связанное с импортом. Дело в том, что Китай остается крупнейшим источником импорта для Японии даже на фоне назревающей политической напряженности.

Впрочем, есть серьезные сомнения в том, что Пекин пойдет на устойчивое укрепление юаня. Такое развитие событий может подорвать экспорт, который является важнейшей опорой экономики КНР.

Ранее сообщалось, что власти Японии собрались выделить больше 135 миллиардов долларов на стимулирование экономики. Так Токио надеется смягчить удар, нанесенный его экономике высокими американскими пошлинами.

