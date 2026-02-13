Реклама

19:20, 13 февраля 2026Авто

Эксперты отрасли предрекли российскому авторынку дальнейший спад

Аналитик Целиков: Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Значительного ускорения темпов продаж новых машин в феврале на российском рынке не ожидается. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитиком Сергеем Целиковым в своем Telegram-канале. Более трети (36 процентов) отраслевых экспертов от общего числа опрошенных уверены, что реализация составит менее 80 тысяч новых автомобилей.

Если этот прогноз сбудется, то падение будет зафиксировано как по сравнению с январем нынешнего года (80 600 машин), так и относительно февраля 2025-го (78 тысяч).

Еще 30 процентов респондентов предположили, что объем рынка окажется в промежутке от 80 до 85 тысяч новых легковых машин. Чуть лучше оценили ситуацию на рынке 14 процентов опрошенных (почти каждый седьмой). По их мнению, февральские продажи остановятся в границах от 85 до 90 тысяч единиц, что будет эквивалентно приросту рынка в диапазоне от 5 до 10 процентов.

Самая малочисленная группа участников опроса (9 процентов) уверена, что февральские продажи преодолеют отметку в 90 тысяч автомобилей. В этом случае рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года превысит 10 процентов.

Еще 11 процентов участников опроса затруднились прокомментировать ситуацию на рынке, отметил аналитик.

Ранее автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам, что нельзя делать, если автомобиль замерз.

