Президент Финляндии Стубб заявил, что РФ якобы стратегически проиграла Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что российский лидер Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Об этом сообщает Clash Report.

По его словам, Путин планировал «сделать Украину частью России», однако она уже стала европейской страной. Он добавил, что в последние годы ВС РФ удалось занять «лишь малую часть украинской территории». Он призвал Украину придерживаться выбранной линии, тогда, по его мнению, «в конце концов Киев одержит верх». Политик также добавил, что вопреки ожиданиям российской стороны оборонные расходы западных стран растут.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Россия побеждает Украину благодаря эффективной модели управления ВПК, а также возможности самостоятельно принимать решения. По его словам, этого лишены союзники Киева, будто застрявшие в 1980-х годах.

До этого издание WSJ написало, что успех в тактических действиях Вооруженных сил России в зоне боевых действий ослабляет позиции Украины в дипломатических переговорах.