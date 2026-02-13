Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

Доцент Щербаченко: Для интернет-покупок должна быть отдельная банковская карта

Россиянам, которые часто совершают онлайн-покупки, дали несколько действенных советов для того, чтобы защититься от мошенников. Об этом пишет News.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Щербаченко в первую очередь отметил, что для оплаты интернет-покупок стоит завести отдельную банковскую карту, а также не стоит использовать зарплатные реквизиты.

«Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства», — пояснил доцент.

Кроме того, при онлайн-заказах надо тщательно проверять адресную строку веб-сайта, так как злоумышленники могут создавать страницы, внешне похожие на известные торговые площадки.

«Проверяйте информацию о магазине — обязательно должны быть данные о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Ни в коем случае не совершайте предоплату, не получив товар, — особенно на сайтах объявлений», — добавил Щербаченко.

Ранее МВД России раскрыло схему мошенничества с заработком на маркетплейсах.