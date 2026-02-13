Набиуллина высказалась о возможном исчерпании «кубышки»

Набиуллина: ЦБ не предполагает исчерпания ФНБ в 2026-2028 годах

Центральный банк России (ЦБ РФ) не предполагает исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2026-2028 годах. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 13 февраля Набиуллина подчеркнула, что базовый сценарий по стоимости экспортируемой Россией нефти не предполагает исчерпания национальной «кубышки». Так она ответила на вопрос о возможных рисках расходования ликвидной части ФНБ на фоне существенного снижения прогноза по цене на нефть для налогообложения.

«Наш сценарий прогноза по цене на нефть не предполагает исчерпания ФНБ на прогнозном периоде, на прогнозном горизонте», — объяснила она.

Согласно актуальному среднесрочному прогнозу Банка России, цена российской нефти снизится в 2026 году до 45 долларов за баррель против 56 долларов в 2025-м.

По словам Набиуллиной, невысокие цены на нефть могут стать причиной нового ускорения инфляции в России. Если цены на нефть не восстановятся с нынешних уровней до заложенных в базовом сценарии ЦБ, «это может ускорить инфляцию через валютный канал».