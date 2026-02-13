Набиуллина назвала условие нового ускорения роста цен в России

Набиуллина: Инфляция может ускориться в случае сохранения невысоких цен на нефть

Невысокие цены на нефть могут стать причиной нового ускорения инфляции в России, считает глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина. Об условии реализации в этой сфере связанных со стоимостью углеводородов «существенных рисков» она рассказала на пресс-конференции по итогам решения совета директоров регулятора снизить ключевую ставку до 15,5 процента.

По словам Набиуллиной, если цены на нефть не восстановятся с нынешних уровней до заложенных в базовом сценарии ЦБ, «это может ускорить инфляцию через валютный канал».

Как следует из актуального среднесрочного прогноза Банка России, цена российской нефти, о которой идет речь, снизится в 2026 году до 45 долларов за баррель против 56 долларов в 2025-м.

ЦБ ранее объяснил решение снизить ставку на 0,5 процентных пункта тем, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. При этом прогноз по инфляции на 2026 год регулятор повысил с 4-5 до 4,5–5,5 процента, объяснив корректировку «смещением роста цен с конца прошлого года на начало текущего».