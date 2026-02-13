Начальник российского отдела полиции продавал данные граждан

В Магнитогорске задержали начальника отделения по противодействию экстремизму

В Магнитогорске задержали начальника отделения по противодействию экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности») УК РФ.

По данным источника, в проведенных оперативно-разскных мероприятий оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками МВД было установлено, что начальник межрайонного отделения по противодействию экстремизму за денежное вознаграждение регулярно осуществляло незаконный доступ к базам данных полиции с целью сбора и реализации личной информации граждан заинтересованным лицам.

Эта информация могла использоваться злоумышленниками в интересах украинских спецслужб для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, а также для осуществления массовых мошенничеств.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. По месту его жительства и работы проводятся обыски, а также оперативно-следственные действия по документированию дополнительных эпизодов.

Ранее сообщалось, что начальник российской колонии ответил за особые условия для блатных зэков.