Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 13 февраля 2026Силовые структуры

Начальник российского отдела полиции продавал данные граждан

В Магнитогорске задержали начальника отделения по противодействию экстремизму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Магнитогорске задержали начальника отделения по противодействию экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности») УК РФ.

По данным источника, в проведенных оперативно-разскных мероприятий оперативниками ФСБ совместно с сотрудниками МВД было установлено, что начальник межрайонного отделения по противодействию экстремизму за денежное вознаграждение регулярно осуществляло незаконный доступ к базам данных полиции с целью сбора и реализации личной информации граждан заинтересованным лицам.

Эта информация могла использоваться злоумышленниками в интересах украинских спецслужб для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, а также для осуществления массовых мошенничеств.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. По месту его жительства и работы проводятся обыски, а также оперативно-следственные действия по документированию дополнительных эпизодов.

Ранее сообщалось, что начальник российской колонии ответил за особые условия для блатных зэков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Россиянам назвали оптимальный срок ипотечного кредита

    Вывоз дизельного топлива стал выгоднее его продаж в России

    Олимпийская чемпионка понадеялась на медаль лыжника Коростелева на Играх-2026

    Проводившие в России встречи члены международной организации попали под следствие

    Посол объяснил подготовку Норвегии к военному сценарию с Россией

    Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

    Блогерша съела самого ядовитого краба в стране ради видео и попала в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok