Экономика
15:32, 13 февраля 2026Экономика

Назван срок перехода УК в Max

Депутат Якубовский: УК, РСО и РО ТКО перейдут в Max с 17 февраля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации (РСО) и региональные операторы (РО) по обращению с ТКО обязаны перейти в Max с 17 февраля. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, организации будут должны размещать на платформе информацию о режиме работы, контактные телефоны, электронную почту, данные диспетчерской и аварийно-диспетчерской службы, а также обеспечить электронный обмен сообщениями с собственниками.

При этом закон не обязывает компании создавать общедомовые чаты в Max. Документ только регулирует порядок цифрового взаимодействия, указывая, какие сведения должны размещать организации и каким образом должно осуществляться электронное общение с пользователями.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ для ответственных лиц.

