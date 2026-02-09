В России предложили строже наказывать за нарушения в сфере ЖКХ

Депутат Кошелев: Штрафы за нарушения в сфере ЖКХ нужно увеличить

В России нужно увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ для ответственных лиц. Сделать это предложил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

Речь идет о перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также несвоевременном размещении информации в ГИС ЖКХ. Депутат предлагает увеличить штраф для руководителей управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций (РСО) с 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч рублей. Он также призвал увеличить штраф для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов с 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как отметил Кошелев, жалобы на проблемы в сфере ЖКХ остаются одной из самых частых причин обращения к властям. Новые меры повысят персональную ответственность руководства УК и РСО, благодаря чему граждане смогут получать более качественные услуги.

