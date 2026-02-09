Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 9 февраля 2026Экономика

В России предложили строже наказывать за нарушения в сфере ЖКХ

Депутат Кошелев: Штрафы за нарушения в сфере ЖКХ нужно увеличить
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России нужно увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ для ответственных лиц. Сделать это предложил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

Речь идет о перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также несвоевременном размещении информации в ГИС ЖКХ. Депутат предлагает увеличить штраф для руководителей управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций (РСО) с 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч рублей. Он также призвал увеличить штраф для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов с 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как отметил Кошелев, жалобы на проблемы в сфере ЖКХ остаются одной из самых частых причин обращения к властям. Новые меры повысят персональную ответственность руководства УК и РСО, благодаря чему граждане смогут получать более качественные услуги.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года газовые службы получат право отключать квартиры россиян от газоснабжения за систематические нарушения в использовании оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблема должна быть решена». Лавров заявил, что Россия на Аляске приняла предложение по Украине, но пока получает только санкции

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Пропажу европейской туристки в Африке связали с колдовским ритуалом

    «Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за блюда

    Раскрыта сумма гонорара японского наемника ВСУ

    Российские медики проигнорировали паническую атаку пациента и превратили его в «овоща»

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    Украина выпустила по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты

    В Кремле назвали условие прорыва переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok