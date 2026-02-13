Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:15, 13 февраля 2026Ценности

Популярная актриса снялась без трусов для обложки журнала Vanity Fair

Актриса Маргарет Куолли снялась в откровенном виде для журнала Vanity Fair
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: @vanityfair

Популярная американская актриса, модель и танцовщица Маргарет Куолли снялась в откровенном виде для обложки журнала Vanity Fair. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

31-летняя звезда фильмов «Субстанция» и «Однажды в... Голливуде» предстала перед камерой без бюстгальтера и трусов. При этом на размещенном кадре видно, что во время фотосессии знаменитость прикрыла обнаженное тело футболкой с надписью «Я люблю Нью-Йорк».

Также издание опубликовало снимки, на которых Куолли показала фигуру в откровенных нарядах. На одном кадре она позировала в черном облегающем платье, отказавшись при этом от нижнего белья, а на другом — укороченном топе с глубоким декольте и юбке-сетке.

В декабре прошлого года коллега Куолли по киноленте «Субстанция», актриса Деми Мур раскрыла отношение к старению.

