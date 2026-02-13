Прогнозы роста кредитования россиян сохранили без изменений

ЦБ оставил прогноз роста кредитования россиян на уровне 5-10 процентов

Центральный банк России (ЦБ РФ) сохранил прогнозы роста кредитования в стране. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Прогнозы роста кредитования россиян по итогам 2026 года оставили на уровне 5-10 процентов. В дальнейшем население будет активнее оформлять займы, уверены в Центробанке, — соответствующий показатель в 2027 и 2028 годах увеличится до 8-13 процентов.

По итогам заседания в пятницу 13 февраля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Представители регулятора объяснили решение тем, что повышенная инфляция в начале 2026 года наложилась на очень низкие темпы роста цен в конце года, поэтому «наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами». А если учитывать период с ноября по январь, то стоимость товаров и услуг росла в соответствии с ожиданиями аналитиков.