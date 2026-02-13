Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 13 февраля 2026Экономика

Прогнозы роста кредитования россиян сохранили без изменений

ЦБ оставил прогноз роста кредитования россиян на уровне 5-10 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) сохранил прогнозы роста кредитования в стране. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Прогнозы роста кредитования россиян по итогам 2026 года оставили на уровне 5-10 процентов. В дальнейшем население будет активнее оформлять займы, уверены в Центробанке, — соответствующий показатель в 2027 и 2028 годах увеличится до 8-13 процентов.

По итогам заседания в пятницу 13 февраля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Представители регулятора объяснили решение тем, что повышенная инфляция в начале 2026 года наложилась на очень низкие темпы роста цен в конце года, поэтому «наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами». А если учитывать период с ноября по январь, то стоимость товаров и услуг росла в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Сутенеры заставили десятки россиянок работать в сети притонов по всей стране

    В России озвучили предупреждение Украине

    Российский фондовый рынок отреагировал на снижение ключевой ставки

    Раскрыта причина отказа Трампа выходить из переговоров по Украине

    Назван размер удорожания автомобилей после ужесточения утильсбора

    Мужчина попал под следствие после комментария про президента России

    Оценена сложность перехвата выпущенных ВСУ по региону России новейших ракет «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok