10:01, 13 февраля 2026

Раскрыта стоимость самых дорогих авиабилетов на День святого Валентина в России

Стоимость полета в Иркутск на День святого Валентина превысила 107 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователями ресурса «Купибилет» для путешествий по России на предстоящий День святого Валентина, превысила 107 тысяч рублей. Цифру раскрыли аналитики мобильного оператора «МегаФон», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что за такую цену соотечественники приобрели билеты в Иркутск. В топе самых дорогих бронирований также оказались полеты в Горно-Алтайск более чем за 89 тысяч рублей и в Сочи примерно за 57 тысяч рублей. Тем временем самые бюджетные авиабилеты были куплены в Псков, Казань и Нижний Новгород. Их средняя цена составила 1,8 тысячи рублей.

В исследовании также говорится, что в первую десятку рейтинга самых популярных внутренних направлений для коротких путешествий на 14 февраля попали Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Краснодар, Екатеринбург, Махачкала, Грозный и Минеральные Воды. Среди зарубежных маршрутов для романтического отдыха соотечественники чаще всего выбирают Ереван, Тбилиси, Стамбул и Самарканд.

Ранее россияне рассказали о своих путешествиях мечты на 14 февраля. В списке лидируют экзотические страны вроде Шри-Ланки и Мадагаскара.

