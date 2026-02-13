Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
15:44, 13 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто рекордное число содержащихся в столичных СИЗО подростков

В Москве 87 несовершеннолетних содержатся в СИЗО
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве 87 несовершеннолетних содержатся в СИЗО — это рекордное за последние два десятилетия число. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Под домашним арестом находится 91 подросток, добавила правозащитница. «Нынешний рекорд по числу подростков в заключении объясняется не только ростом преступности, но и изменившейся позицией Фемиды», — объяснила Меркачева.

Сейчас за решеткой немало обвиняемых по статьям 228 («Хранение и распространение наркотиков»), 111 и 112 («Умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью») УК РФ. Ранее же за решетку помещали обвиняемых в убийствах, сексуальном насилии и терроризме.

Ранее в Красноярске трех девочек-подростков 11, 13 и 15 лет привлекали к занятию проституцией.

