11:50, 13 февраля 2026Силовые структуры

Детей втянули в проституцию в российском регионе

В Красноярске трех детей втянули в проституцию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске трех девочек-подростков 11, 13, 15 лет привлекали к занятию проституцией. Об этом сообщает NGS24.RU.

По данным источника, одна из девочек была задействована в бизнесе около года. Участники банды находили одиноких девушек и женщин из неблагополучных семей, забирали у них паспорта и телефоны, после чего запирали в квартирах, саунах и массажных салонах и заставляли обслуживать клиентов. Пытавшихся сопротивляться избивали и штрафовали.

Ценник на услуги в 2024-2025 году составлял 3,5-4 тысячи рублей. Сообщается, что из-за низких расценок клиенты были неблагополучные.

Ранее сообщалось, что в Перми суд приговорил мужчину к 16 годам колонии за насилие над детьми.

