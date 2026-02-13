По делу о надругательстве над ребенком в лесу вынесли 16-летний приговор

В Перми суд приговорил 46-летнего мужчину к 16 годам колонии особого режима за развратные и насильственные действия в отношении подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что днем 20 сентября 2025 года в лесу мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка. Позже он напал на другую девочку и силой совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось отбиться от насильника. На период следствия мужчина был помещен под стражу.

Его признали виновным в преступлении по статье 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста») и части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего») УК РФ.

