09:50, 13 февраля 2026Силовые структуры

Мужчина предстанет перед судом в Москве после группового изнасилования девушки

В Москве мужчину будут судить за ограбление и изнасилование девушки в 2012 году
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве перед судом предстанет мужчина по уголовному делу о групповом изнасиловании и ограблении девушки в 2012 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

Установлено, что в ночное время 21 сентября 2012 года двое мужчин напали на ранее знакомую девушку и изнасиловали ее. После похитили ее телефон и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и грабеже.

Ранее сообщалось, что в Башкирии соседа бойца СВО арестовали за оскорбительные надписи в подъезде.

