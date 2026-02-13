Мужчина предстанет перед судом в Москве после группового изнасилования девушки

В Москве перед судом предстанет мужчина по уголовному делу о групповом изнасиловании и ограблении девушки в 2012 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

Установлено, что в ночное время 21 сентября 2012 года двое мужчин напали на ранее знакомую девушку и изнасиловали ее. После похитили ее телефон и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и грабеже.

