Путешествия
15:11, 13 февраля 2026Путешествия

Россияне отдали за ночь 14 февраля в Швейцарии сотни тысяч рублей

14 февраля россияне проведут в самых дорогих номерах отелей Швейцарии и Москвы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

За ночь 14 февраля 2026 года россияне отдали сотни тысяч рублей. Топ самых дорогих бронирований номеров на День всех влюбленных проанализировали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте списка наиболее дорогостоящих резервирований в период с 13 по 15 февраля за рубеждом оказался отпуск двоих российских туристов с ребенком в пятизвездочном отеле города Интерлакен, Швейцария. Праздник влюбленных они проведут за 227,3 тысячи рублей. На втором месте отдых в столице ТаиландаБангкоке. За него двое путешественников отдали 87,3 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга занимает путешествие в Турцию. Двое граждан России остановятся на ночь в престижном отеле Стамбула за 75,8 тысячи рублей.

Материалы по теме:
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Лидером российского рейтинга по стоимости отдыха в День святого Валентина оказалась Москва: двухместный номер на две ночи в отеле с пятью звездами обошелся туристам в 137,3 тысячи рублей, при этом питание в стоимость не входит. На второй строчке — уик-энд на двоих в Адлере за 102,6 тысячи рублей. Третье место заняли выходные в горах неподалеку от Сочи: за номер для двоих в Эсто-Садке россиянин заплатил 100,9 тысячи рублей.

Ранее россияне рассказали о путешествиях мечты на 14 февраля. Так, среди мест, где соотечественники хотели бы провести этот день со второй половинкой, лидируют экзотические страны вроде Шри-Ланки и Мадагаскара.

