Россияне отдали за ночь 14 февраля в Швейцарии сотни тысяч рублей

14 февраля россияне проведут в самых дорогих номерах отелей Швейцарии и Москвы

За ночь 14 февраля 2026 года россияне отдали сотни тысяч рублей. Топ самых дорогих бронирований номеров на День всех влюбленных проанализировали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте списка наиболее дорогостоящих резервирований в период с 13 по 15 февраля за рубеждом оказался отпуск двоих российских туристов с ребенком в пятизвездочном отеле города Интерлакен, Швейцария. Праздник влюбленных они проведут за 227,3 тысячи рублей. На втором месте отдых в столице Таиланда — Бангкоке. За него двое путешественников отдали 87,3 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга занимает путешествие в Турцию. Двое граждан России остановятся на ночь в престижном отеле Стамбула за 75,8 тысячи рублей.

Лидером российского рейтинга по стоимости отдыха в День святого Валентина оказалась Москва: двухместный номер на две ночи в отеле с пятью звездами обошелся туристам в 137,3 тысячи рублей, при этом питание в стоимость не входит. На второй строчке — уик-энд на двоих в Адлере за 102,6 тысячи рублей. Третье место заняли выходные в горах неподалеку от Сочи: за номер для двоих в Эсто-Садке россиянин заплатил 100,9 тысячи рублей.

Ранее россияне рассказали о путешествиях мечты на 14 февраля. Так, среди мест, где соотечественники хотели бы провести этот день со второй половинкой, лидируют экзотические страны вроде Шри-Ланки и Мадагаскара.