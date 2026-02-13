Россияне установили новый рекорд по покупке роскошных машин

«Автостат»: Спрос на Bentley и Rolls-Royce с пробегом вырос в России на 16 %

В 2025 году россияне приобрели 2700 роскошных машин с пробегом, что стало максимальным показателем сегмента люкс за всю историю наблюдений, сообщили аналитики агентства «Автостат». Рекордная цифра превысила результат 2024 года на 16 процентов.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что рост объемов приобретения подержанных автомобилей этого класса наблюдается в России девятый год подряд, начиная с 2017-го. Причем на протяжении последних пяти лет он неизменно бил исторические рекорды. Рынок третий год подряд преодолевает планку в две тысячи реализованных машин.

Абсолютным лидером спроса среди очень дорогих брендов в 2025 году стала британская марка Bentley. Российские покупатели приобрели 985 роскошных машин с пробегом, что соответствует почти 37 процентам от совокупного объема сегмента. Вторую позицию по популярности занял Rolls-Royce (508 единиц).

Далее идут Maserati (455), Lamborghini (429), Ferrari (230), Aston Martin (79). Эксперты подчеркнули, что каждый из перечисленных участников рейтинга завершил год с положительной динамикой — прирост варьировался от 7 до 44 процентов.

Среди моделей лидерство на вторичном рынке сохранило купе Bentley Continental GT (438 машин). Следом расположились кроссовер Lamborghini Urus (341), Bentley Bentayga (286), Maserati Levante (230) и Rolls-Royce Cullinan (197).

Ранее Центр организации дорожного движения Москвы предупредил автомобилистов о пробках 13 февраля из-за предстоящего Дня святого Валентина.