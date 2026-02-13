Москвичей предупредили о пробках из-за Дня святого Валентина

ЦОДД Москвы спрогнозировал многочасовые пробки 13 февраля у цветочных рынков

Специалисты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировали существенное увеличение числа машин и пробок на дорогах города 13 февраля. По сравнению с 12 февраля показатель поездок на личном транспорте увеличится более чем на 2 процента, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Это связано не только с приближающимися выходными, но и с наступающим Днем святого Валентина.

Значительный рост трафика ожидается в местах с высокой концентрацией цветочных торговых площадок, крупных торговых комплексов и развлекательных заведений. В ЦОДДе предупредили, что время в пути на этих участках может вырасти в 2–4 раза.

Среди мест, где прогнозируются пробки, указаны Рижский рынок, а также территории на Бережковской набережной, улицах Верхние Поля, Большая Дорогомиловская и Киевская. В центре Москвы трудности проезда могут возникнуть на Кузнецком Мосту, Пятницкой и Большой Никитской улицах.

Около крупных торговых центров пробки возможны на Тестовской улице, в проездах Авиаконструктора Микояна и Гризодубовой, на Ленинградском шоссе, Пресненской набережной, а также в 1-м Красногвардейском и Новопетровском проездах.

