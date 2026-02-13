Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
07:28, 13 февраля 2026Наука и техника

Российские бойцы разработали уникальный вид защиты арторудий от ВСУ

РИА Новости: Бойцы ГВ «Север» разработали новый вид защиты орудий от дронов ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Российские военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» разработали инновационную конструкцию, которая способна защитить буксируемые артиллерийские орудия от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывным Пушкин.

Военные разработали некий чертеж для защиты орудий. Пушин уточнил, что накладная система защиты уже прошла успешные испытания артиллерийскими расчетами и сейчас ведутся работы по совершенствованию защиты с учетом опыта передовой.

«В данный момент конструкция применяется расчетами гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении», — добавил командир.

Пушкин также отметил, что ВСУ активно применяют большое количество не только FPV-дронов, но еще и гексакоптеров типа «Баба-яга», с которыми надо бороться.

Ранее в Соединенных Штатах Америки (США) признали свое критическое отставание от России в области ударных дронов.

