16:34, 13 февраля 2026Ценности

Синди Кроуфорд осудили за выбор модельной карьеры вместо учебы в университете

Манекенщицу Кроуфорд считали глупой из-за выбора модельной карьеры вместо учебы
Мария Винар

Фото: Icon And Image / Getty Images

Американская манекенщица, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд столкнулась с осуждением за выбор модельной карьеры вместо учебы в университете. Интервью опубликовано в журнале ОК!.

59-летняя супермодель рассказала, что была лучшей выпускницей школы и получила стипендию для изучения компьютерной инженерии в Северо-Западном университете США. «Тогда я хотела стать врачом или, может быть, учителем. Даже сейчас я представляю себя на такой работе. Я любила школу и была отличницей, поэтому у меня были большие амбиции добиться чего-то значительного», — поделилась она воспоминаниями.

Однако после поступления в университет американка решила бросить учебу ради модельного бизнеса. По словам знаменитости, близкие ей люди сочли ее поступок необдуманным. «Люди сразу же стали считать меня глупой, а я не была такой», — подчеркнула она и уточнила, что тогда не восприняла мнение окружающих всерьез.

В октябре прошлого года сообщалось, что Синди Кроуфорд снялась в откровенном виде для глянцевого журнала C Magazine.

