Создано эффективное природное средство для похудения

PR: Препарат на основе природных липидов FAHFA помогает эффективно снижать вес

Ученые разработали соединения на основе природных липидов FAHFA, которые могут стать новым средством для снижения веса. В отличие от многих существующих препаратов, новое средство действует преимущественно в кишечнике и не требует системного воздействия на организм. Работа опубликована в журнале Pharmacological Research (PR).

Исследователи создали более устойчивые формы природных молекул, которые можно принимать внутрь. В экспериментах на мышах такие соединения уменьшали набор веса, снижали накопление жира в печени и улучшали показатели обмена глюкозы. По ряду параметров эффект оказался сопоставим с семаглутидом — одним из наиболее известных современных средств для контроля веса.

Механизм действия оказался двойным. Во-первых, соединения уменьшали всасывание жиров в кишечнике, снижая их поступление в печень и общий энергетический «перегруз». Во-вторых, они меняли состав кишечной микробиоты, увеличивая количество бактерий, вырабатывающих полезные короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают обмен веществ и снижают воспаление.

Авторы подчеркивают, что результаты получены в доклинических моделях, и для подтверждения эффективности и безопасности у людей потребуются дополнительные исследования. Тем не менее работа показывает, что природные молекулы могут лечь в основу нового поколения средств для борьбы с лишним весом.

Ранее ученые выяснили, что семаглутид значительно снижает риск инфарктов и инсультов.