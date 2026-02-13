Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 13 февраля 2026Мир

США определили будущее отношений с Европой

Госсекретарь Рубио: Будущее США и Европы всегда было и будет связано впредь
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отношения с Европой важны для США, и их будущее всегда было и будет связано впредь. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит The Guardian.

«Европа важна для нас. Мы очень тесно связаны с Европой. Я думаю, что большинство людей в этой стране могут проследить свои культурные или личные корни в Европе. Поэтому мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было связано и будет связано впредь», — подчеркнул дипломат.

При этом Рубио отметил, что США и Европе «нужно просто поговорить» о том, каким будет это будущее.

Рубио сообщил, что произнесет речь на Мюнхенской конференции по безопасности «о меняющемся мире». В своем выступлении он намерен акцентировать внимание на том, что старого мира больше не существует, поскольку «пришла новая эра геополитики».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

    Центробанк повысил прогноз роста цен в России

    Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

    Защищенность Су-57М от ракет повысили

    Раскрыт план Европы по отмыву денег

    Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

    Ребенок пропал по дороге домой из школы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok