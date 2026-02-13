Марочко: Боевые действия развернулись на 40 километрах фронта под Добропольем

Российские войска ведут активные боевые действия на добропольском направлении Донецкой народной республики (ДНР) на участке фронта протяженностью почти 40 километров. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, подразделения Вооруженных сил (ВС) России планомерно продвигаются и готовятся к освобождению крупного населенного пункта Доброполье.

«На добропольском участке сейчас идут очень серьезные мероприятия по подготовке к освобождению данного населенного пункта. Начиная от границы ДНР, это населенный пункт Удачное, и до Шахова, который находится на востоке от Доброполья, идет активная фаза боевых действий, а это, на минуточку, почти 40 километров», — сказал эксперт.

Ранее Марочко заявил, что взятие российскими военными Доброполья в ДНР обескровит Вооруженные силы Украины в дружковско-славянской агломерации. По его словам, Доброполье имеет стратегическое значение. Контроль ВС России над ним может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения армии РФ на северо-запад в данной зоне с последующим выходом на границы региона.

