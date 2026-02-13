Российские войска ведут активные боевые действия на добропольском направлении Донецкой народной республики (ДНР) на участке фронта протяженностью почти 40 километров. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, подразделения Вооруженных сил (ВС) России планомерно продвигаются и готовятся к освобождению крупного населенного пункта Доброполье.
«На добропольском участке сейчас идут очень серьезные мероприятия по подготовке к освобождению данного населенного пункта. Начиная от границы ДНР, это населенный пункт Удачное, и до Шахова, который находится на востоке от Доброполья, идет активная фаза боевых действий, а это, на минуточку, почти 40 километров», — сказал эксперт.
Ранее Марочко заявил, что взятие российскими военными Доброполья в ДНР обескровит Вооруженные силы Украины в дружковско-славянской агломерации. По его словам, Доброполье имеет стратегическое значение. Контроль ВС России над ним может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения армии РФ на северо-запад в данной зоне с последующим выходом на границы региона.