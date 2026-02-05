Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:15, 5 февраля 2026Бывший СССР

Последствия взятия ВС России имеющего стратегическое значение города в ДНР раскрыли

Марочко: Взятие ВС России Доброполья обескровит ВСУ в дружковско-славянской зоне
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие российскими военными Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР) обескровит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в дружковско-славянской агломерации. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, Доброполье имеет стратегическое значение. Контроль Вооруженных сил (ВС) России над ним может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения армии РФ на северо-запад в данной зоне с последующим выходом на границы региона.

«Это не только выход на границы и освобождение части ДНР, но и обход дружковско-славянской агломерации, которая очень сильно укреплена противником. Поэтому наши войска могут начать движение именно в этом направлении, отрезая логистику и, по сути, обескровливая ту группировку противника, которая находится в населенных пунктах дружковско-славянской агломерации», — объяснил Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА в ДНР. Они применяют различные модификации беспилотников, в том числе тяжелые гексакоптеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Названа причина отсутствия ответа Трампа на предложение Путина

    В МИД ответили на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС и России

    Мировые цены на серебро снова рухнули

    Российский военный расправился со знакомым из-за ненадлежащего ухода за могилой его матери

    Над Москвой заметили яркие вертикальные полосы

    Названы самые подешевевшие в январе автомобили

    Одна из ключевых отраслей в России перешла в режим выживания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok