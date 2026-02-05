Последствия взятия ВС России имеющего стратегическое значение города в ДНР раскрыли

Марочко: Взятие ВС России Доброполья обескровит ВСУ в дружковско-славянской зоне

Взятие российскими военными Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР) обескровит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в дружковско-славянской агломерации. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, Доброполье имеет стратегическое значение. Контроль Вооруженных сил (ВС) России над ним может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения армии РФ на северо-запад в данной зоне с последующим выходом на границы региона.

«Это не только выход на границы и освобождение части ДНР, но и обход дружковско-славянской агломерации, которая очень сильно укреплена противником. Поэтому наши войска могут начать движение именно в этом направлении, отрезая логистику и, по сути, обескровливая ту группировку противника, которая находится в населенных пунктах дружковско-славянской агломерации», — объяснил Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА в ДНР. Они применяют различные модификации беспилотников, в том числе тяжелые гексакоптеры.