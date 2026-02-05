Реклама

ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА в ДНР

ВСУ перебросили к Доброполью в ДНР элитное подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к Доброполью в Донецкой народной республике (ДНР) несколько подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что в их числе были элитные соединения, такие как «Птицы Мадьяра». Они применяют различные модификации беспилотников, в том числе тяжелые гексакоптеры.

«Сейчас противник кратно нарастил применение БПЛА на Доброполье, а также к югу и юго-востоку от города. На этот участок фронта переброшены несколько подразделений БПЛА, среди которых элита, в том числе "Птицы Мадьяра" и ряд других», — рассказал собеседник агентства.

Ранее крупному городу Донбасса предрекли взятие в клещи. Речь шла про Краматорск в ДНР.

