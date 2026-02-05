Крупному городу Донбасса предрекли взятие в клещи

Полковник Матвийчук: Российские военные берут Краматорск в клещи

Российские военные, вероятнее всего, не станут штурмовать Краматорск, а возьмут его в клещи, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Краматорск был второй линией обороны южной группировки ВСУ на Донбассе. Это мощный промышленный центр, укрепленный и подготовленный к обороне. Но сегодня наши войска на него вышли, беспилотники, артиллерия, ракетные войска наносят удары по военным объектам в городе», — сказал Матвийчук.

По его мнению, брать Краматорск штурмом не станут, но вынудят противника самостоятельно покинуть район.

«Сейчас военные обходят Краматорск справа и слева, захватывая его в клещи. Будет, вероятно, планомерное наступление с изоляцией района и вытеснением противника», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по позициям украинских войск, расположенным в районе. Как объявили в Минобороны, удар был нанесен бойцами группировки войск «Юг».