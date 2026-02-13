Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:03, 13 февраля 2026Экономика

Стало известно о серьезных последствиях отказа Европы от российского газа

Bloomberg: Отказ от газа РФ привел к увеличению расходов в промышленности ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Отказ стран Евросоюза (ЕС) от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) привел к значительному увеличению расходов в энергоемких отраслях промышленности на территории всей Европы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Потеря доступа к российскому природному газу привела к резкому увеличению затрат в энергоемких отраслях промышленности по всей Европе — от химической до автомобильной и машиностроительной», — говорится в материале.

По данным источника агентства, из-за отказа от российского СПГ европейские компании столкнулись с ситуацией, когда «речь идет уже не о рентабельности или сокращении инвестиций, а о выживании».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа находится в страхе, поскольку из региона уходят серьезные компании. Причиной такого поведения компаний стала утрата Евросоюзом конкурентоспособности.

