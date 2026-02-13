Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:54, 13 февраля 2026Экономика

Из Европы начали уходить серьезные компании

Премьер Словакии Фицо: Европа в стрессе и страхе, уходят серьезные компании
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Европа находится в стрессе и страхе, из региона уходят серьезные компании из-за утраты Евросоюзом конкурентоспособности. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные фирмы ушли с их территории, сколько процентов было потеряно в химической промышленности и других отраслях.

Политик подчеркнул, что Еврокомиссия должна будет представить свои предложения по повышению конкурентоспособности Евросоюза на саммите в марте.

Ранее стало известно, что российская сеть отелей Azimut Hotels откроет две гостиницы в Израиле. Компания ушла с европейского рынка в 2023 году. В 2022 году Azimut Hotels управляла восемью отелями в Германии и Австрии.

