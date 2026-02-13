Ушла из жизни актриса сериалов «Папины дочки» и «Интерны»

На 91-м году жизни скончалась актриса сериала «Папины дочки» Галина Федорова

Заслуженная артистка РСФСР, ветеран сцены, актриса известных сериалов «Папины дочки» и «Интерны» Галина Федорова скончалась в возрасте 90 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы в социальной сети «ВКонтакте».

Федорова служила в театре Рязани с 1963 по 1991 год. Она известна многим по ролям в таких постановках, как: «Иду на таран», «Трактирщица», «Характеры», «Берег», «Вишневый сад», и многим другим.

«Очарование, воля и любовь к жизни, лирический оптимизм — публика запоминала эти роли и ценила каждый эпизод», — отметили в театре.

Также Галина Федорова сыграла в кинолентах: «Москва. Три вокзала», «Инспектор Купер», «Дальнобойщики-3», «Преступление будет раскрыто-2» и других, всего на ее счету 35 телепроектов.

Кроме того, Федорова много лет возглавляла профсоюзную организацию театра драмы, помогала коллегам в решении житейских вопросов, а в Рязанском отделении Союза театральных деятелей была членом комиссии по военно-патриотической работе.

Прощание с актрисой прошло 2 февраля.

Ранее стало известно о смерти актер театра и кино Владимир Рулла.